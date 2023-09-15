До конца этих суток представители Еврокомиссии должны рассмотреть этот вопрос и решить отменять ограничения или в дальнейшем их будут продлевать. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя сообщила, что несколько стран все же против отмены ограничений.

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Кто за продление запрета

За продление запрета выступает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Он отмечает, что продлить его нужно до конца 2023 года и апеллирует это опасением повторения кризиса, который был весной в приграничных государствах. В то же время он предлагает ввести субсидии для украинских компаний на транзит зерна в третьи страны.

Поддерживает своего польского коллегу и глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Гегер. Известно, что на днях он внес предложение в Еврокомиссию о продолжении запрета на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.

В свою очередь Европарламент Болгарии проголосовал за отмену эмбарго на товары. В конце этого дня после окончания ограничений Болгария не будет продолжать ограничения,

– сообщила корреспондентка.

Отметим, что транзит украинской продукции, в частности, через Польшу разрешен.

Когда будет окончательное решение

В течение дня, 15 сентября, представители Еврокомиссии должны рассмотреть этот вопрос и принять выгодное решение для всех сторон. Есть решение на столе должностных лиц о продлении запрета еще на два месяца.

"Польша выступает против отмены. Причина – парламентские выборы, которые состоятся 15 октября. Основной электорат – польские фермеры. Поэтому очевидно, что польское правительство не пойдет на отмену запрета для Украины. Есть возможное решение, что запрет продлят на 2 месяца и затем его будут пересматривать", – подчеркнула София Назаренко.

Впрочем, окончательное решение будет за президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в соцсети Х (бывший Твиттер) написал, что "Украина рассчитывает на соблюдение Еврокомиссией своего слова и отмену ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт".

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