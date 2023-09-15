До кінця цієї доби представники Єврокомісії мають розглянути це питання і вирішити скасовувати обмеження чи надалі їх продовжувати. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Брюсселя повідомила, що декілька країн все ж проти скасування обмежень.

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Хто за продовження заборони

За продовження заборони виступає єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Він наголошує, що продовжити її треба до кінця 2023 року і апелює це побоюванням повторенням кризи, яка була навесні у прикордонних державах. Натомість він пропонує запровадити субсидії для українських компаній на транзит зерна до третіх країн.

Підтримує свого польського колегу й голова офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гегер. Відомо, що днями він вніс пропозицію до Єврокомісії щодо продовження заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, як того вимагають Польща та Угорщина.

Натомість Європарламент Болгарії проголосував за скасування ембарго на товари. Наприкінці цього дня після закінчення обмежень Болгарія не продовжуватиме обмеження,

– повідомила кореспондентка.

Зазначимо, що транзит української продукції зокрема через Польщу дозволений.

Коли буде остаточне рішення

Протягом дня, 15 вересня, представники Єврокомісії мають розглянути дане питання і прийняти вигідне рішення для усіх сторін. Є рішення на столі посадовців щодо продовження заборони ще на два місяці.

"Польща виступає проти скасування. Причина – парламентські вибори, які відбудуться 15 жовтня. Основний електорат – польські фермери. Тому очевидно, що польський уряд не піде на скасування заборони для України. Є можливе рішення, що заборону продовжать на 2 місяці і потім її переглядатимуть", – наголосила Софія Назаренко.

Утім, остаточне рішення буде за президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Напередодні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в соцмережі Х (колишній Твіттер) написав, що "Україна розраховує на дотримання Єврокомісією свого слова і скасування обмеження на український сільськогосподарський експорт".

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