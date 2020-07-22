Правительство Грузии приняло решение продлить запрет на международное авиасообщение. Он продлится до конца лета – 31 августа.

Запрет продлили еще на месяц. Об этом сообщает издание "Грузия Online".

К теме Куда могут полететь украинцы в отпуск: список стран

Что известно об ограничениях на полеты в Грузию

Ограничения на регулярное международное воздушное сообщение не будут распространяться на прямые авиарейсы. Исключением также будут эвакуационные, грузовые, правительственные и медицинские рейсы.

Следовательно, авиарейсы в Грузию будут выполняться из аэропортов:

Мюнхена,

Парижа,

Риги.

Обратите внимание! Грузия планировала разрешить регулярное международное авиасообщение в стране с 1 июля, однако перенесла этот срок на 1 августа из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Наиболее безопасные страны для путешествий / Инфографика 24 канала