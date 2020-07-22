До конца лета: Грузия снова продлила запрет на международные авиарейсы
Правительство Грузии приняло решение продлить запрет на международное авиасообщение. Он продлится до конца лета – 31 августа.
Запрет продлили еще на месяц. Об этом сообщает издание "Грузия Online".
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Что известно об ограничениях на полеты в Грузию
Ограничения на регулярное международное воздушное сообщение не будут распространяться на прямые авиарейсы. Исключением также будут эвакуационные, грузовые, правительственные и медицинские рейсы.
Следовательно, авиарейсы в Грузию будут выполняться из аэропортов:
- Мюнхена,
- Парижа,
- Риги.
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