Уряд Грузії схвалив рішення продовжити заборону на міжнародне авіасполучення. Вона триватиме аж до кінця літа – 31 серпня.

Заборону продовжили ще на місяць. Про це повідомляє видання "Грузія Online".

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Що відомо про обмеження на польоти в Грузію

Обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення не поширюватиметься на прямі авіарейси. Виключенням також будуть евакуаційні, вантажні, урядові і медичні рейси.

Відтак авіарейси до Грузії будуть виконуватися з аеропортів:

Мюнхена,

Парижа,

Риги.

Зверніть увагу! Грузія планувала дозволити регулярне міжнародне авіасполучення в країні з 1 липня, однак перенесла цей термін на 1 серпня через погіршення ситуації з пандемією.

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