До кінця літа: Грузія знову продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Уряд Грузії схвалив рішення продовжити заборону на міжнародне авіасполучення. Вона триватиме аж до кінця літа – 31 серпня.
Заборону продовжили ще на місяць. Про це повідомляє видання "Грузія Online".
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Що відомо про обмеження на польоти в Грузію
Обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення не поширюватиметься на прямі авіарейси. Виключенням також будуть евакуаційні, вантажні, урядові і медичні рейси.
Відтак авіарейси до Грузії будуть виконуватися з аеропортів:
- Мюнхена,
- Парижа,
- Риги.
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