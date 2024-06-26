В "санкционный" список России попали итальянские Rai, La7, La Repubblica and La Stampa. Итальянский МИД отметил, что эти СМИ "всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию" о войне России против Украины.

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Цензура не сотрет преступления России в Украине

МИД Италии осудило запрет России на европейские СМИ и отметило, что это не поможет агрессору стереть свои преступления.

Решив применить разрушительное насилие в Украине. <...> Руководство России совершило действия, противоречащие международному праву и всем принципам законности и цивилизованного сосуществования. Все это не будет стерто путем введения запретов на итальянские и международные СМИ,

– написали в МИД Италии.

В министерстве добавили, что примененные санкции "не устраняют и не смягчают последствий жестокой, разрушительной и незаконной войны".