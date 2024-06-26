У "санкційний" список Росії потрапили італійські Rai, La7, La Repubblica and La Stampa. Італійське МЗС зазначило, що ці ЗМІ "завжди надавали об'єктивну та неупереджену інформацію" про війну Росії проти України.

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Цензура не зітре злочини Росії в Україні

МЗС Італії засудило заборону Росії на європейські ЗМІ і зазначило, що це не допоможе агресору стерти свої злочини.

Вирішивши застосувати руйнівне насильство в Україні. <...> Керівництво Росії вчинило дії, що суперечать міжнародному праву та всім принципам законності та цивілізованого співіснування. Все це не буде стерто шляхом введення заборон на італійські та міжнародні ЗМІ,

– написали в МЗС Італії.

У міністерстві додали, що застосовані санкції "не усувають і не пом'якшують наслідків жорстокої, руйнівної й незаконної війни".