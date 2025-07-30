Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о запрете на смерть в испанском городе?

Это нестандартное "правило" бывший мэр Хосе Рубио ввел более 25 лет назад.

В 1999 году он опубликовал декларацию, в которой призвал жителей Ланхарона "заботиться о своем здоровье, чтобы не умереть, пока городской совет не примет необходимые меры для приобретения земли, пригодной для упокоения наших умерших".

"Этим указом запрещается умирать в Ланхароне", – говорилось в документе.

Согласно сообщениям того времени, на мэра давили, чтобы он быстро решил проблему переполненности местного кладбища. В ответ он издал этот саркастический указ.

"Я просто мэр. Над мной есть Бог, который, в конце концов, руководит всем. Все восприняли этот указ с юмором и сильным желанием его соблюдать", – тогда говорил Хосе Рубио.

Неизвестно, расширили ли кладбище, но через 26 лет в Ланхароне все еще есть только одно кладбище в пределах муниципалитета.

Кроме этого нестандартного "запрета" на смерть, это вполне обычный городок, насчитывающий почти 4000 жителей и наиболее известный как оздоровительный курорт благодаря источникам, богатым минералами.

Недавно он стал популярным местом для путешествий среди молодежи в TikTok, особенно как альтернатива переполненным испанским туристическим точкам, таким как Барселона и Майорка.

Поэтому, тему "запрета на смерть" снова подняли в соцсетях, распространяя на случайных страницах мемов в Instagram, TikTok и X.