Пятьдесят четыре ребенка, большинство из которых – марокканцы, переплыли из Марокко в испанский анклав Сеута. Их временно разместили в приютах, а местные власти обратились к центральному правительству с просьбой о помощи в разрешении ситуации с новоприбывшими, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о мигрантах из Марокко?

Кроме детей, еще около 30 взрослых вплавь добрались до анклава во время сильного волнения моря и в условиях тумана, сообщило испанское телевидение в субботу, 26 июля.

Видеозаписи, показаны на телеканале RTVE, продемонстрировали, как катера Гражданской гвардии неоднократно осуществляли спасательные операции, пытаясь достать часть пловцов из воды, тогда как другие самостоятельно доплывали до берега анклава.

Напомним, что 26 августа прошлого года, по данным местной полиции, сотни мигрантов воспользовались густым туманом, чтобы переплыть в Сеуту из соседнего Марокко. В 2021 году в воде заметили мальчика – он держался на поверхности, используя пустые пластиковые бутылки, пытаясь добраться до анклава.

Сеута и Мелилья – два испанских анклава на средиземноморском побережье Марокко – имеют единые сухопутные границы Европейского Союза с Африкой. Эти территории периодически переживают волны попыток пересечения границы мигрантами, которые стремятся попасть в Европу.

Обратите внимание! Марокканцев, задержанных во время таких попыток, немедленно депортируют обратно, если они не являются несовершеннолетними или не подают ходатайство об убежище. Мигрантов других национальностей отправляют в специальные центры, где им предоставляют временное убежище и впоследствии отпускают.

Три года назад по меньшей мере 23 человека погибли в давке, когда около 2000 мигрантов пытались прорваться в Мелилью, снося пограничный забор.

К слову, Дональд Трамп заявил, что иммиграция "убивает Европу" и подчеркнул необходимость остановки "ужасного вторжения".