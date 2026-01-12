"Это только начало": Эстония запретила въезд сотням россиян, причастным к войне в Украине

Эстония запретила въезд более 200 лицам, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России. В МИД страны отметили, что россиянам, которые воевали в Украине не место в Европе.

Эстония продолжает помогать Украине в войне с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни в соцсети Х.

Что известно о запрете въезда для россиян?

Запрет на въезд получили 261 россиянин. Глава МИД подчеркнул, что принятое решение является лишь началом. По его словам, сотни тысяч граждан государства-агрессора участвовали в войне против Украины. Они совершали насилие и военные преступления именно поэтому им не место ни в Эстонии, ни в Шенгенской зоне.

Тсахкна отметил, что Эстония и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы въезд для бывших российских комбатантов оставался закрытым.

Мы продолжим работать над тем, чтобы двери оставались закрытыми для российских бывших комбатантов, и призываем другие страны делать то же самое,

– написал глава МИД Эстонии на своей странице.

Какие страны ограничили въезд россиянам?