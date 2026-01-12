"Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні
- Естонія заборонила в'їзд 261 особі, які воювали на боці Росії проти України.
- Міністр закордонних справ Естонії заявив, що це лише початок і закликав інші країни зробити те саме.
Естонія заборонила в'їзд понад 200 особам, які брали участь у війні проти України на боці Росії. У МЗС країни наголосили, що росіянам, які воювали в Україні не місце в Європі.
Естонія продовжує допомагати Україні у війні з Росією. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни у соцмережі Х.
Що відомо про забору в'їзду для росіян?
Заборону на в'їзд отримали 261 росіянин. Очільник МЗС наголосив, що ухвалене рішення є лише початком. За його словами, сотні тисяч громадян держави-агресора брали участь у війні проти України. Вони вчиняли насильство та воєнні злочини саме тому їм не місце ані в Естонії, ані в Шенгенській зоні.
Тсахкна зазначив, що Естонія й надалі працюватиме над тим, аби в'їзд для колишніх російських комбатантів залишався закритим.
Ми продовжимо працювати над тим, щоб двері залишалися закритими для російських колишніх комбатантів, і закликаємо інші країни робити те саме,
– написав очільник МЗС Естонії на своїй сторінці.
Які країни обмежили в'їзд росіянам?
У низці країн Євросоюзу обговорюють запровадження жорсткіших правил для російських туристів, аж до повної заборони на видачу віз, однак для такого рішення необхідна кваліфікована більшість.
Після скасування спрощеного візового режиму Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Фінляндія та Нідерланди припинили прийом документів від громадян Росії на туристичні візи.
Німеччина планує посилити обмеження на видачу віз для росіян. Так хочуть обмежити в'їзд осіб, які можуть підтримувати російський уряд під час поїздок.