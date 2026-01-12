Укр Рус
24 Канал Новини України "Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні
12 січня, 13:22
2

"Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні

Юлія Харченко
Основні тези
  • Естонія заборонила в'їзд 261 особі, які воювали на боці Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ Естонії заявив, що це лише початок і закликав інші країни зробити те саме.

Естонія заборонила в'їзд понад 200 особам, які брали участь у війні проти України на боці Росії. У МЗС країни наголосили, що росіянам, які воювали в Україні не місце в Європі.

Естонія продовжує допомагати Україні у війні з Росією. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни у соцмережі Х.

Дивіться також Заборонили в'їзд на 3 роки: італійця, який висловлював симпатію до Путіна не впустили в Україну 

Що відомо про забору в'їзду для росіян?

Заборону на в'їзд отримали 261 росіянин. Очільник МЗС наголосив, що ухвалене рішення є лише початком. За його словами, сотні тисяч громадян держави-агресора брали участь у війні проти України. Вони вчиняли насильство та воєнні злочини саме тому їм не місце ані в Естонії, ані в Шенгенській зоні. 

Тсахкна зазначив, що Естонія й надалі працюватиме над тим, аби в'їзд для колишніх російських комбатантів залишався закритим.

Ми продовжимо працювати над тим, щоб двері залишалися закритими для російських колишніх комбатантів, і закликаємо інші країни робити те саме,
 – написав очільник МЗС Естонії на своїй сторінці.

Які країни обмежили в'їзд росіянам?

  • У низці країн Євросоюзу обговорюють запровадження жорсткіших правил для російських туристів, аж до повної заборони на видачу віз, однак для такого рішення необхідна кваліфікована більшість. 

  • Після скасування спрощеного візового режиму Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Фінляндія та Нідерланди припинили прийом документів від громадян Росії на туристичні візи.

  • Німеччина планує посилити обмеження на видачу віз для росіян. Так хочуть обмежити в'їзд осіб, які можуть підтримувати російський уряд під час поїздок.