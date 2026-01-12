"Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні

Естонія заборонила в'їзд понад 200 особам, які брали участь у війні проти України на боці Росії. У МЗС країни наголосили, що росіянам, які воювали в Україні не місце в Європі.

Естонія продовжує допомагати Україні у війні з Росією. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни у соцмережі Х.

Що відомо про забору в'їзду для росіян?

Заборону на в'їзд отримали 261 росіянин. Очільник МЗС наголосив, що ухвалене рішення є лише початком. За його словами, сотні тисяч громадян держави-агресора брали участь у війні проти України. Вони вчиняли насильство та воєнні злочини саме тому їм не місце ані в Естонії, ані в Шенгенській зоні.

Тсахкна зазначив, що Естонія й надалі працюватиме над тим, аби в'їзд для колишніх російських комбатантів залишався закритим.

Ми продовжимо працювати над тим, щоб двері залишалися закритими для російських колишніх комбатантів, і закликаємо інші країни робити те саме,

– написав очільник МЗС Естонії на своїй сторінці.

Які країни обмежили в'їзд росіянам?