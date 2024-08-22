Соответствующая информация появилась утром 22 августа. Сам нардеп о своем исключении из партии не знал.

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О своем исключении из партии нардеп узнал из соцсетей

До недавнего времени "Платформа за жизнь и мир" была известна всем как "ОПЗЖ". Загородний ранее был куратором этой партии на Николаевщине.

Как только депутата Юрия Загороднего исключили из ОПЗЖ (нынешняя "Платформа за жизнь и мир") из-за того, что проголосовал за запрет РПЦ,

– вскоре после начала заседания нардеп Алексей Гончаренко.

Он был единственный из партий, кто проголосовал за запрет московского патриархата в Украине. Остальные – закон не поддержали.

О том, что его исключили из состава партии нардеп узнал из соцсетей.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада проголосовала за запрет УПЦ МП в Украине. За Закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проголосовало 265 нардепов.

Он вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. При этом общинам УПЦ МП дали еще 9 месяцев для полного разрыва связей с Россией.