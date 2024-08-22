Відповідна інформація з'явилася вранці 22 серпня. Сам нардеп про своє виключення з партії не знав.

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Про своє виключення з партії нардеп дізнався з соцмереж

Донедавна "Платформа за життя та мир" була відомою усім як "ОПЗЖ". Загородній раніше був куратором цієї партії на Миколаївщині.

Щойно депутата Юрія Загороднього виключили з ОПЗЖ (нинішня "Платформа за життя та мир") через те, що проголосував за заборону РПЦ,

– невдовзі після початку засідання нардеп Олексій Гончаренко.

Він був єдиний із партій, хто проголосував за заборону московського патріархату в Україні. Решта – закон не підтримали.

Про те, що його виключили зі складу партії нардеп дізнався з соцмереж.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада проголосувала за заборону УПЦ МП в Україні. За Закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією, проголосувало 265 нардепів.

Він набере чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громадам УПЦ МП дали ще 9 місяців для повного розірвання зв'язків із Росією.