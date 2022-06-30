Глава города в общении с журналистами подтвердил, что это важное решение является политическим. В дальнейшем им уже должны заняться государственные органы.
Обратите внимание Патриарх Кирилл снова цинично заявил, что россияне воюют в Украине из-за моральных качеств
Запрет УПЦ МП во Львове поддержали единогласно
Андрей Садовый акцентировал внимание на том, что запрет поддержали все депутаты городского совета. В дальнейшем решение должны направить президенту Владимиру Зеленскому, а также Председателю Верховной Рады и Правительству.
Только государственные органы власти регламентируют деятельность религиозных организаций. Это позиция, которую мы публично озвучили, а дальше государственные органы должны брать это в работу,
– подытожил мэр Львова.
Решение о запрете было принято утром в этот же день. Его объяснили тем, что упомянутые структуры носят антигосударственный и антиукраинский характер. Соответственно, их деятельность имеет признаки прямой угрозы национальной безопасности.
Кто такие "Группа Догнала"Члены организации называют ее "Украинская правоверная греко-католическая церковь". Они выделились из Украинской Греко-Католической Церкви в 2008 – 2009 годах. Но так и не получили официальную регистрацию в Госкомитете по делам национальностей и религий.
Идейным проводником незарегистрированного религиозного движения является бывший чешский римско-католический священник Антонин Догнал. Именно от его имени происходит название сообщества.
Однако в СМИ не раз сообщали, что члены секты получают деньги и курируются российскими спецслужбами, как и УПЦ МП. В частности, об этом говорил академик НАН Украины Степан Павлюк.
Данные взяты из Википедии
УПЦ МП могут вообще запретить
29 марта стало известно, что в Раду подали законопроект, предусматривающий полный запрет деятельности Московского патриархата на территории Украины. Кроме национальной безопасности, законотворцы отметили, что такое решение позволит и предотвратить коллаборационизм и дестабилизацию религиозной среды страны.
Ранее Садовый отреагировал на пожар церкви УПЦ МП во Львове: смотрите видео