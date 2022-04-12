Такую информацию сообщило Главное управление разведки МО Украины в своем телеграм-канале.

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По предварительным данным, на счета российских военнослужащих из 47-й танковой дивизии не поступили обещанные дополнительные доплаты. Отметим, что они участвовали в захватнической войне против Украины. Сообщается, что последними доплатами было 2% к окладу за так называемые "учения" еще до начала войны против Украины.

Украинская разведка сообщила, что военные РФ, которые получили боевые ранения, лечились в госпитале и имеют официальную фиксацию ранений, теоретически могут получить статус "ветерана". Бойцы обращались к командованию для получения доплат и статуса, однако все они были проигнорированы. В результате российская армия деморализована и потеряла всякую мотивацию воевать.

Еще одна из причин отказа служащих воевать в Украине – большое количество тел погибших, которые начинают поступать в Россию. Ранее сообщалось, что российское командование приказало привозить мертвых небольшими партиями. Командиры считают, что такая схема поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях. Такие действия не будут сеять панику среди местных общин.

Чтобы не допустить массовых увольнений из-за нежелания участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положение о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения,

– сообщили в разведке.

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