Таку інформацію повідомило Головне управління розвідки МО України у своєму телеграм-каналі.

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За попередніми даними, на рахунки російських військовослужбовців з 47 танкової дивізії не надійшли обіцяні додаткові доплати. Зазначимо, що вони брали участь у загарбницькій війні проти України. Повідомляється, що останніми доплатами були 2 % до окладу за так звані "навчання" ще до початку війни проти України.

Українська розвідка повідомила, що ті військові РФ, які отримали бойові поранення, лікувалися в шпиталі та мають офіційну фіксацію ушкоджень теоретично можуть отримати статус "ветерана". Бійці звертались до командування задля отримання доплат та статусу, проте вони всі були проігноровані. Внаслідок того, російська армія деморалізована та втратила будь-яку мотивацію воювати.

Ще однією причиною до відмов службовці воювати в Україні є велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до Росії. Раніше повідомлялось, що російське командування віддало наказ привозити мертвих невеликими партіями. Командири вважають, що така "схема" допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах. Також такі дії не будуть сіяти паніку серед місцевих громад.

Щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення,

– повідомили у розвідці.

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