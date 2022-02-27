Однако это далеко не жесткий шаг, на который могут пойти, чтобы остановить оккупанта. Ведь при принятии всего перечня агрессор окончательно будет изолирован от цивилизованного мира.

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Какие вопросы обсудят на заседании

Речь идет о заседании министров внутренних дел Совета ЕС, которое должно состояться 27 февраля, стало известно ночью в этот же день. Об этом сообщила сотрудница Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Галина Янченко. По ее словам, на заседании будут фигурировать 4 типа жестких санкций:

  • Приостановка выдачи виз стран ЕС всем гражданам России.
  • Закрытие всего воздушного места Европы для всех русских авиакомпаний.
  • Окончательное решение по отрезанию России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT.
  • Приостановление членства России в интернациональных организациях. Их вероятный список пока не обнародован.

ВСУ

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Читайте полный текст из телеграмма "Форпост Янченко":

По моей информации, завтра на заседании министров внутренних дел Совета ЕС будет обсуждена следующая порция санкций против России:

1. Приостановка выдачи виз всем гражданам России.
2. Закрытие всего воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний.
3. Отрезание России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT.
4. Приостановление членства России в интернациональных организациях.