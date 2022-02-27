Однако это далеко не жесткий шаг, на который могут пойти, чтобы остановить оккупанта. Ведь при принятии всего перечня агрессор окончательно будет изолирован от цивилизованного мира.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие вопросы обсудят на заседании

Речь идет о заседании министров внутренних дел Совета ЕС, которое должно состояться 27 февраля, стало известно ночью в этот же день. Об этом сообщила сотрудница Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Галина Янченко. По ее словам, на заседании будут фигурировать 4 типа жестких санкций:

Приостановка выдачи виз стран ЕС всем гражданам России.

Закрытие всего воздушного места Европы для всех русских авиакомпаний.

Окончательное решение по отрезанию России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT.

Приостановление членства России в интернациональных организациях. Их вероятный список пока не обнародован.

На тему Что такое SWIFT для России: последствия отключения

Читайте полный текст из телеграмма "Форпост Янченко":

По моей информации, завтра на заседании министров внутренних дел Совета ЕС будет обсуждена следующая порция санкций против России:

1. Приостановка выдачи виз всем гражданам России.

2. Закрытие всего воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний.

3. Отрезание России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT.

4. Приостановление членства России в интернациональных организациях.