Проте це далеко не найжорсткіший крок, на який можуть піти, щоб зупинити окупанта. Адже при ухваленні всього переліку, агресор остаточно буде ізольований від цивілізованого світу.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Які питання обговорять на засіданні

Мовиться про засідання міністрів внутрішніх справ Ради ЄС, яке має відбутися 27 лютого. стало відомо вночі цього ж дня. Про це написала співробітниця Національної інвестиційної ради при Президентові України Галина Янченко. За її словами, на засіданні фігуруватимуть 4 типи жорстких санкцій:

Призупинення видачі віз країн ЄС усім громадянам Росії.

Закриття всього повітряного простору Європи для всіх російських авіакомпаній.

Остаточне рішення по відрізанню Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT.

Призупинення членства Росії в міжнародних організаціях. Їхній ймовірний перелік поки не оприлюднювали.

До теми Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Читайте повний текст з телеграму "Форпост Янченко":

За моєю інформацією, завтра на засіданні міністрів внутрішніх справ Ради ЄС буде обговорено наступна порція санкцій проти Росії:

1. Призупинення видачі віз усім громадянам Росії.

2. Закриття всього повітряного простору ЄС для російських авіакомпаній.

3. Відрізання Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT.

4. Призупинення членства Росії в міжнародних організаціях.