Проте це далеко не найжорсткіший крок, на який можуть піти, щоб зупинити окупанта. Адже при ухваленні всього переліку, агресор остаточно буде ізольований від цивілізованого світу.
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Які питання обговорять на засіданні
Мовиться про засідання міністрів внутрішніх справ Ради ЄС, яке має відбутися 27 лютого. стало відомо вночі цього ж дня. Про це написала співробітниця Національної інвестиційної ради при Президентові України Галина Янченко. За її словами, на засіданні фігуруватимуть 4 типи жорстких санкцій:
- Призупинення видачі віз країн ЄС усім громадянам Росії.
- Закриття всього повітряного простору Європи для всіх російських авіакомпаній.
- Остаточне рішення по відрізанню Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT.
- Призупинення членства Росії в міжнародних організаціях. Їхній ймовірний перелік поки не оприлюднювали.
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Читайте повний текст з телеграму "Форпост Янченко":
За моєю інформацією, завтра на засіданні міністрів внутрішніх справ Ради ЄС буде обговорено наступна порція санкцій проти Росії:
1. Призупинення видачі віз усім громадянам Росії.
2. Закриття всього повітряного простору ЄС для російських авіакомпаній.
3. Відрізання Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT.
4. Призупинення членства Росії в міжнародних організаціях.