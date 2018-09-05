Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий

Большинство опрошенных украинцев выступают против полного запрета на ввоз в Украину импортных авто, изготовленных ранее 2008-2009 года, в которых не соблюдаются требования экологического стандарта Евро-5. Однако количество украинцев с таким мнением является незначительным, поэтому мнения опрошенных разделились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, против запрета на импорт автомобилей старше 10 лет выступили 47% опрошенных украинцев. За такое решение выступили 34% респондентов, еще 19% опрошенных не определились с ответом.

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Отмечается, что за разрешение ввоза старых авто чаще других выступали респонденты моложе, а также те, кто уже владеет или собирается владеть авто на европейских номерах.

Кроме того, опрос показал, что 62% украинцев считают, что нужно уменьшить налоги и сделать более доступными импортные автомобили. В то же время 14% выступили против уменьшения налогов, поскольку это повлияет на поступления в госбюджет. Для 15% респондентов вопрос налогообложения ввоза автомобилей не является актуальным.

При этом 50% опрошенных украинцев считают, что оптимальным вариантом решения проблемы большого количества нерастаможенных авто на европейских номерах является разрешение растаможить их, но уменьшить для такого транспорта налоги. В то же время 12% опрошенных считают, что нерастаможенные авто на еврономерах нужно позволить легализовать, но по действующим тарифам на растаможку. А 14% выступают за то, что такие авто нужно узаконить вообще без растаможки.

Отмечается, что лишь 4% украинцев выступили за то, чтобы оставить ситуацию статус-кво. Столько же выступают за полный запрет и конфискацию авто на еврономерах.