Запрет курения в Украине: депутаты рассмотрели антитабачные законопроекты

Штрафы за курение в запрещенных местах не увеличат, запрета курения в помещениях предприятий, гостиниц, на вокзалах, в такси – не будет. 14 мая Верховная Рада отклонила соответствующие законопроекты и даже не отправила их на доработку.

Речь идёт о законопроектах 4030-а и 4030-а-1 о внесении изменений в законодательные акты о защите здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма.

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Во вторник, 14 мая, на пленарном заседании Верховной Рады эти проекты в первом чтении не собрали необходимые 226 голосов народных депутатов. К тому же парламентарии отказались отправить отклоненные законопроекты на доработку.

Какие изменения отклонила Рада

Законопроект 4030-а предусматривал увеличение штрафов до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) за курение табачных изделий в запрещенных местах. В действующем законодательстве предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов (от 51 до 170 гривен).

Также законодатели могли расширить перечень мест, где запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов. Запрет должен был касаться помещений вокзалов, предприятий или организаций всех форм собственности, гостиниц, общежитий, такси и другого пассажирского транспорта.

Законопроект 4030-а-1 в основном касался ужесточения условий продажи табачных изделий. В частности, запрета размещения табачных изделий в витринах магазинов и на прилавках.

Почему этот законопроект был важен

Глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала об исследованиях Оксфордского университета, которые показали, что 85 тысяч украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных табакокурением.

Из полумиллиона ежегодных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 12%, а это более 50 тысяч, являются следствием употребления табака,

– заявила депутат.

По ее же словам, в Украине курильщиками являются 23% взрослых и 14% детей. Поэтому изменения в антитабачное законодательство должны были усилить противодействие негативному влиянию табака на здоровье людей. Усилить, прежде всего, не штрафами, а путем ограничения рекламы табачных изделий и расширения общественных мест, где запрещено курить.

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К слову, социологи КМИС отмечали, что в Украине популярность курения падала в течение 2009-2014 годов, однако затем эта тенденция замедлилась.