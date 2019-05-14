Заборона куріння в Україні: депутати розглянули антитютюнові законопроекти

Штрафи за куріння у заборонених місцях не збільшать, заборони куріння в приміщеннях підприємств, готелів, на вокзалах, у таксі – не буде. 14 травня Верховна Рада відхилила відповідні законопроекти і навіть не відправила їх на доопрацювання.

Мовиться про законопроекти 4030-а та 4030-а-1 про внесення змін до законодавчих актів про захист здоров'я громадян від шкідливого впливу тютюнового диму.

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У вівторок, 14 травня, на пленарному засіданні Верховної Ради ці проекти у першому читанні не зібрали необхідних 226 голосів народних депутатів. Ще ж і надто, парламентарі відмовилися відправити відхилені законопроекти на доопрацювання.

Які зміни відхилила Рада

Законопроект 4030-а передбачав збільшення штрафів до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. У чинному законодавстві передбачено штраф у розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів (від 51 до 170 гривень).

Також законодавці могли розширити перелік місць, де заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів. Заборона мала б стосуватися приміщень вокзалів, підприємств чи організацій усіх форм власності, готелів, гуртожитків, таксі та іншого пасажирського транспорту.

Законопроект 4030-а-1 здебільшого стосувався посилення вимог до умов продажу тютюнових виробів. Зокрема, заборони розміщення тютюнових виробів у вітринах магазинів та на прилавках.

Чому цей законопроект був важливий

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець розповіла про дослідження Оксфордського університету, які засвідчили, що 85 тисяч українців щороку помирають від хвороб, спричинених тютюнопалінням.

Із півмільйона щорічних смертей від серцево-судинних захворювань 12%, а це понад 50 тисяч, є наслідком вживання тютюну,

– заявила депутатка.

За її ж словами, в Україні курцями є 23% дорослих та 14% дітей. Тож зміни до антитютюнового законодавства мали б посилити протидію негативному впливу тютюну на здоров'я людей. Посилити, насамперед, не штрафами, а шляхом обмеження реклами тютюнових виробів та розширення громадських місць, де заборонено курити.

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До слова, соціологи КМІС відзначали, що в Україні популярність куріння падала протягом 2009-2014 років, однак потім ця тенденція сповільнилася.