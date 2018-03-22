Запрет на продажу алкоголя: Рада приняла важное решение

Верховная Рада разрешила сельским, поселковым и городским советам устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в определенное время суток.

Соответствующий законопроект №3149 во время пленарного заседания поддержали народные депутаты. "За" проголосовало 230 народных избранников.

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Согласно с принятыми изменениями к закону о местном самоуправлении, установлено, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Стоит отметить, что этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов еще в сентябре 2015 года.