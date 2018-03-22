Заборона на продаж алкоголю: Рада прийняла важливе рішення

Верховна Рада дозволила сільським, селищним та міським радам встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв в певний час доби.

Відповідний законопроект №3149 під час пленарного засідання підтримали народні депутати. "За" проголосувало 230 народних обранців.

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Згідно з прийнятими змінами до закону про місцеве самоврядування, встановлено, що виключною компетенцією сільських, селищних і міських рад є встановлення заборони на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин суб'єктами господарювання, за винятком ресторанного господарства, в певний час доби в межах відповідної адміністративної території.

Варто зазначити, що цей законопроект був зареєстрований групою народних депутатів ще в вересні 2015 року.