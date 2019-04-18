Запрет Россией экспорта нефти: как повлияет на Украину и чего ожидать

Правительство Российской Федерации уже опубликовало документ, который установил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Однако у Украины все еще остаются вопросы относительно этих санкций.

В документе нет запрета на поставки, а есть введение режима согласования поставки нефтепродуктов в Украину через Министерство экономики России. Об этом в прямом эфире сообщил эксперт по вопросам деятельности нефтегазового рынка Сергей Куюн.

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Эксперт утверждает, что сейчас также нет свободного снабжения и все идет по согласованию с Россией. Поэтому принципиально для Украины ничего не меняется.

Не может быть такого, чтобы просто запретили поставки. Вводится определенный режим новых согласований, но какими они будут, пока сложно сказать,

– объясняет Сергей Куюн.

"Из России мы поставляем дизтопливо и сжиженный газ. Их доля на рынке достаточно весома – около 40%. Однако мы можем использовать выход к морю. Кроме того, есть поставки из Беларуси, Литвы, Польши, поэтому без горючего не останемся", – добавляет Куюн.

Эксперт рассказывает, что в течение первого месяца на рынке может происходить турбулентность. Это связано с тем, что нужно ориентироваться на новые источники снабжения. Однако в целом большой проблемы для Украины нет.