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      Запрет Россией экспорта нефти: как повлияет на Украину и чего ожидать

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      Правительство Российской Федерации уже опубликовало документ, который установил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Однако у Украины все еще остаются вопросы относительно этих санкций.

      В документе нет запрета на поставки, а есть введение режима согласования поставки нефтепродуктов в Украину через Министерство экономики России. Об этом в прямом эфире сообщил эксперт по вопросам деятельности нефтегазового рынка Сергей Куюн.

      Читайте также: Россия запретила экспорт нефти в Украину

      Эксперт утверждает, что сейчас также нет свободного снабжения и все идет по согласованию с Россией. Поэтому принципиально для Украины ничего не меняется.

      Не может быть такого, чтобы просто запретили поставки. Вводится определенный режим новых согласований, но какими они будут, пока сложно сказать,
      – объясняет Сергей Куюн.

      "Из России мы поставляем дизтопливо и сжиженный газ. Их доля на рынке достаточно весома – около 40%. Однако мы можем использовать выход к морю. Кроме того, есть поставки из Беларуси, Литвы, Польши, поэтому без горючего не останемся", – добавляет Куюн.

      Эксперт рассказывает, что в течение первого месяца на рынке может происходить турбулентность. Это связано с тем, что нужно ориентироваться на новые источники снабжения. Однако в целом большой проблемы для Украины нет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Санкции России против Украины нефть Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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