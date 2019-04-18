Заборона Росією експорту нафти: як вплине на Україну та чого очікувати

Уряд Російської Федерації вже опублікував документ, який встановив заборону на експорт нафти та нафтопродуктів. Проте в України все ще залишаються питання стосовно цих санкцій.

В документі немає заборони постачання, а є введення режиму узгодження поставки нафтопродуктів в Україну через Міністерство економіки Росії. Про це в прямому ефірі повідомив експерт з питань діяльності нафтогазового ринку Сергій Куюн.

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Експерт стверджує, що зараз також немає вільного постачання і все йде через узгодження з Росією. Тому принципово для України нічого не змінюється.

Не може бути такого, щоб просто заборонили постачання. Вводиться певний режим нових узгоджень, проте якими вони будуть наразі складно сказати,

– пояснює Сергій Куюн.

"З Росії ми постачаємо дизпальне та скраплений газ. Їх частка на ринку досить вагома – близько 40%. Проте ми можемо використовувати вихід до моря. Окрім того, є постачання з Білорусі, Литви, Польщі, тому без пального не залишимося", – додає Куюн.

Експерт розповідає, що протягом першого місяця на ринку може відбуватися турбулентність. Це пов’язано з тим, що потрібно зорієнтуватися на нові джерела постачання. Проте загалом великої проблеми для України немає.