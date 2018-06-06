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Запрет в Украине трансляции ЧМ-2018 – это держание сограждан за идиотов, – Лещенко

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Лещенко раскритиковал запрет в Украине трансляции ЧМ-2018
Лещенко раскритиковал запрет в Украине трансляции ЧМ-2018 / Фото из свободных сетей

Народный депутат Украины Сергей Лещенко раскритиковал решение комитета Верховной Рады о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Свою критику политик опубликовал в Facebook.

Отметим, что 6 июня комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в Украине Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Решение комитета Верховной Рады запретить трансляции Чемпионата мира по футболу – это не просто глупый пиар, это редкая способность держать своих сограждан за одноклеточных идиотов, которые после просмотра трансляции футбола вдруг могут поверить в "русский мир",
– говорится в сообщении Лещенко.

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"Этот рецепт запрета примерно из той же методички, что просмотр ЛГБТ-прайдов делает человека гомосексуалистом", – возмутился политик.

Народный избранник также напомнил исторический факт, когда несмотря на суперпропагандистскую направленность олимпиады в нацистской Германии, в соревнованиях брали участие и побеждали темнокожие легкоатлеты из США.

"В олимпиаде в нацистской Германии участвовали темнокожие спортсмены, побеждали в ней, как легкоатлет Джесси Оуэнс, получали награды на зло Гитлеру, для которого те игры были суперпропагандистскими мероприятием, и никому не приходило в голову не освещать эти события в США" , – подчеркнул Лещенко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Чемпионат мира по футболу - 2018 Сергей Лещенко
Источник: 24 Канал
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