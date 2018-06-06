22:56
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
18°C 10°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Заборона в Україні трансляції ЧС-2018 – це тримання співгромадян за ідіотів, – Лещенко

494 Читать новость на русском
Лещенко розкритикував заборону в Україні трансляції ЧС-2018
Лещенко розкритикував заборону в Україні трансляції ЧС-2018 / Фото з вільних мереж

Народний депутат України Сергій Лещенко розкритикував рішення комітету Верховної Ради про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Росії.

Свою критику політик опублікував у Facebook.

Зазначимо, що 6 червня комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав законопроект, яким передбачено заборону на трансляцію в Україні Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбуватиметься у Росії з 14 червня до 15 липня.

Рішення комітету Верховної Ради заборонити трансляції Чемпіонату світу з футболу – це не просто дурний піар, це рідкісна здатність тримати власних співгромадян за одноклітинних ідіотів, які після перегляду трансляції футболу раптом можуть повірити в "русский мир",
– мовиться у дописі Лещенка.

Читайте також: ФІФА заборонила низці російських артистів виступати на концертах у межах ЧС-2018

"Цей рецепт заборони приблизно з тієї ж методички, що перегляд ЛГБТ-прайдів робить людину гомосексуалістом", – обурився політик.

Народний обранець також нагадав про історичний факт, коли попри суперпропагандистську скерованість олімпіади у нацистській Німеччині, у змаганнях брали участь та перемагали темношкірі легкоатлети зі США.

"В олімпіаді в нацистській Німеччині брали участь темношкірі спортсмени, перемагали в ній, як легкоатлет Джессі Оуенс, отримували нагороди на зло Гітлеру, для якого ті ігри були суперпропагандистським заходом, і нікому не приходило в голову не висвітлювати ці події у США" , – наголосив Лещенко.

 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Сергій Лещенко Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
сьогодні, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 92
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
1308
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
сьогодні, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
927
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 672
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 798
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук