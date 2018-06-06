Заборона в Україні трансляції ЧС-2018 – це тримання співгромадян за ідіотів, – Лещенко

Народний депутат України Сергій Лещенко розкритикував рішення комітету Верховної Ради про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Росії.

Свою критику політик опублікував у Facebook.

Зазначимо, що 6 червня комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав законопроект, яким передбачено заборону на трансляцію в Україні Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбуватиметься у Росії з 14 червня до 15 липня.

Рішення комітету Верховної Ради заборонити трансляції Чемпіонату світу з футболу – це не просто дурний піар, це рідкісна здатність тримати власних співгромадян за одноклітинних ідіотів, які після перегляду трансляції футболу раптом можуть повірити в "русский мир",

– мовиться у дописі Лещенка.

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"Цей рецепт заборони приблизно з тієї ж методички, що перегляд ЛГБТ-прайдів робить людину гомосексуалістом", – обурився політик.

Народний обранець також нагадав про історичний факт, коли попри суперпропагандистську скерованість олімпіади у нацистській Німеччині, у змаганнях брали участь та перемагали темношкірі легкоатлети зі США.

"В олімпіаді в нацистській Німеччині брали участь темношкірі спортсмени, перемагали в ній, як легкоатлет Джессі Оуенс, отримували нагороди на зло Гітлеру, для якого ті ігри були суперпропагандистським заходом, і нікому не приходило в голову не висвітлювати ці події у США" , – наголосив Лещенко.