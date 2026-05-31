Имеем право атаковать все легковушки, – "Флеш" ответил на упреки относительно новой рекламы Fire Point

Оккупантов возмутила новая реклама компании Fire Point. В ней показан запуск беспилотников с грузовика.

Z-блогеры единогласно пишут, о том, что отныне россияне имеют законное право атаковать все украинские грузовики. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как "Флеш" прокомментировал угрозы врага?

"Флеш" отметил, что логика врага играет против него. Ведь в соответствии с ней Украина имеет право наносить удары по всем российским легковым автомобилям.

По такой российской логике, мы имеем право атаковать все легковые автомобили, потому что в рекламе с них запускали "Шахед",

– пояснил Бескрестнов.

Напомним, что недавно появилась реклама компании Fire Point. В ней показан запуск дронов FP-1 и FP-2 с грузовой платформы фуры. Это хороший способ резко масштабировать удары дронами по России.

Обычно пуски таких дронов происходили на специальных пусковых площадках. Сначала беспилотники надо привезти в разобранном виде, потом сложить, поставить боевую часть, настроить. После чего запустить, разобрать рампы/катапульты, сложить смежное оборудование и вовремя уехать. Соответственно это занимает немалое время. Каждая дополнительная секунда такой работы – это дополнительный риск быть обнаруженным и пораженным. Противник привлекает значительный ресурс для того, чтобы подловить украинские группы в момент развертывания – до того, как дроны полетят. В случае с фурами – фактически отсутствует плечо "развертывания – сворачивания".

"Просто приехал, снял тент, выставил платформу с уже готовыми к запуску дронами, провел запуск, уехал", – объяснил милитарно-информационный портал In Factum.

К слову, журналисты CNN побывали на передовой и увидели, как украинские военные все чаще уничтожают врага с помощью роботизированных систем. В своем репортаже они отметили, что выживание на современном поле боя все больше зависит от технологий и изобретательности.