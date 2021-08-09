О дате запуска электронного реестра ветеранов в интервью изданию рассказала руководительница Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Сроки запуска реестра ветеранов

По словам министра, реестр неразделим от электронного кабинета ветерана, все будет в едином пакете.

Мы его (реестр – 24 канал) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск,

– сообщила Лапутина.

Напомним, Кабинет Министров одобрил создание Единого госреестра ветеранов еще в августе 2019 года.

Реестр ветеранов: что известно