О дате запуска электронного реестра ветеранов в интервью изданию рассказала руководительница Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Сроки запуска реестра ветеранов

По словам министра, реестр неразделим от электронного кабинета ветерана, все будет в едином пакете.

Мы его (реестр – 24 канал) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск,
– сообщила Лапутина.

Напомним, Кабинет Министров одобрил создание Единого госреестра ветеранов еще в августе 2019 года.

Реестр ветеранов: что известно

  • В реестр будут вносить информацию о ветеранах войны и людях, имеющих особые заслуги перед государством.
  • Также там будут находиться пострадавшие участники Евромайдана 2013 – 2014 годов и члены их семей.
  • Цель создания реестра – учет ветеранов для реализации их льгот и социальных гарантий, а также для администрирования их потребностей, координации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по социальной защите ветеранов.