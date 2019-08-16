Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление на заседании в четверг, 14 августа фактически создав Единый государственный реестр ветеранов войны. В реестр также будут внесены пострадавших участников евромайдан.

В реестр планируют вносить информацию о ветеранах войны и лиц, имеющих особые заслуги перед государством. Также туда вносить пострадавших участников евромайдан 2013-2014 годов и членов их семей, сообщает DW.

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Министерка по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что следующими шагами будет разработка и создание IT-системы реестра.

Итак, сделано все необходимые шаги для нормативно-правового регулирования разработки реестра – закон, подзаконные акты. Технические требования к техзадавдання подготовлено,

– сказала она.

Для чего создали реестр?

Цель создания Реестра – учет определенных категорий лиц для реализации их льгот и социальных гарантий. А также для администрирования их потребностей, координации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по социальной защите ветеранов.

Какие данные будет содержать реестр ветеранов?

•Имена;

•Даты и места рождения;

•Информацию о паспорте и документы, подтверждающие право на льготы и тому подобное.

К персональным данным лиц, которые будут содержаться в реестре, будет ограничен доступ. За это будет отвечать Кабмин.

Руководительница Министерства по вопросам ветеранов Ирина Фриз ранее отмечала, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".