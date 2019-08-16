02:32
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      В Украине появится государственный реестр ветеранов войны

      4 Читати новину українською
      В Украине появится государственный реестр ветеранов войны
      / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление на заседании в четверг, 14 августа фактически создав Единый государственный реестр ветеранов войны. В реестр также будут внесены пострадавших участников евромайдан.

      В реестр планируют вносить информацию о ветеранах войны и лиц, имеющих особые заслуги перед государством. Также туда вносить пострадавших участников евромайдан 2013-2014 годов и членов их семей, сообщает DW.

      Читайте также: На День Независимости в Киеве будет два марша – с участием ветеранов и власти

      Министерка по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что следующими шагами будет разработка и создание IT-системы реестра.

      Итак, сделано все необходимые шаги для нормативно-правового регулирования разработки реестра – закон, подзаконные акты. Технические требования к техзадавдання подготовлено,
      – сказала она.

      Для чего создали реестр?

      Цель создания Реестра – учет определенных категорий лиц для реализации их льгот и социальных гарантий. А также для администрирования их потребностей, координации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по социальной защите ветеранов.

      Какие данные будет содержать реестр ветеранов?

      •Имена;
      •Даты и места рождения;
      •Информацию о паспорте и документы, подтверждающие право на льготы и тому подобное.

      К персональным данным лиц, которые будут содержаться в реестре, будет ограничен доступ. За это будет отвечать Кабмин.

      Руководительница Министерства по вопросам ветеранов Ирина Фриз ранее отмечала, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".

      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      15 августа
      63712
      Теги: Кабинет Министров Украины Министерство по делам ветеранов Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 августа , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 153
      Главные новости 15 августа: задержание Грымчака и авария самолета в Подмосковье
      15 августа , 22:28 Главные новости 15 августа: задержание Грымчака и авария самолета в Подмосковье
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 августа , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 849
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      15 августа , 21:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      Анастасія Кушпіт 392
      Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      15 августа , 20:30 Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      Світлана Попова 156
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук