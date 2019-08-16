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      В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни

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      В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни
      / Фото из открытых источников

      Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову на засіданні у четвер, 14 серпня фактично створивши Єдиний державний реєстр ветеранів війни. До реєстру також буде внесено постраждалих учасників Євромайдану.

      До реєстру планують вносити інформацію про ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед державою. Також туди вноситимуть постраждалих учасників Євромайдану 2013-2014 років і членів їхніх сімей, повідомляє DW.

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      Міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз зазначила, що наступними кроками буде розробка і створення IT-системи реєстру.

      Отже, зроблено всі необхідні кроки для нормативно-правового регулювання розробки реєстру – закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзадавдання підготовлено,
      – сказала вона.

      Для чого створили реєстр?

      Мета створення Реєстру – облік певних категорій осіб для реалізації їхніх пільг та соціальних гарантій. А також для адміністрування їх потреб, координування роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо соціального захисту ветеранів.

      Які дані міститиме реєстр ветеранів?

      • Імена;
      • Дата та місце народження;
      • Інформація про паспорт та документи, що підтверджують право на пільги тощо.

      До персональних даних осіб, які міститимуться у реєстрі, буде обмежений доступ. За це відповідатиме Кабмін.

      Очільниця Міністерства з питань ветеранів Ірина Фріз раніше зауважувала, що реєстр дозволить провести аудит, систематизувати пільги та зробити прозорою і зрозумілою роботу держави з ветеранами, а також стане базою для розробки онлайн-платформи "Е-Ветеран".

      blog_ava
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      15 серпня
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      Теги: Новини політики Міністерство у справах ветеранів Кабінет Міністрів України
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