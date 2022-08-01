Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта. Он решил скорректировать информацию о работе международного аэропорта "Ужгород".

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Виктор Мыкыта уточнил, что:

сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза;

на территорию Европейского Союза; аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов к началу работы;

небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты;

нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза;

светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.

Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения,

– добавил он.

Глава Закарпатской ОВА также уточнил, что для выполнения комплекса мероприятий привлечены:

Министерство инфраструктуры Украины,

Украэрорух,

СБУ,

ГСЧС,

лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации и другие.

Что этому предшествовало

На сессии Закарпатского областного совета депутаты выделили деньги на возобновление ужгородского аэропорта. Местные власти выделили на это 26 миллионов гривен. Глава облсовета рассказывает, что на данный момент это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок. Ведь взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Поэтому самолеты взлетают в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сейчас закрыто.

"Я уверен, что через месяц-другой у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующиеся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена", – добавил глава облсовета.

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