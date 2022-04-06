Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.

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В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Алгоритм действий следующий:

Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения.

Большая просьба к гражданам использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона,

– призвал Клименко.

Обратите внимание! Номер горячей линии для родственников погибших в результате военных действий России – 0 894 201 867. Информацию о дополнительных телефонах полиции во всех регионах государства смотрите здесь.

Добавим, что еще 26 февраля Минобороны открыло горячую линию для родных российских военных. На ней россияне смогут получить информацию о своих сыновьях, которых отправили воевать против Украины.