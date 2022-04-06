Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

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Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Алгоритм дій наступний:

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону,

– закликав Клименко.

Зверніть увагу! Номер гарячої лінії для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії – 0 894 201 867. Інформацію щодо додаткових телефонів поліції у всіх регіонах держави дивіться тут.

Додамо, що ще 26 лютого Міноборони відкрило гарячу лінію для рідних російських військових. На ній росіяни зможуть отримати інформацію про своїх синів, яких відправили воювати проти України.