За номером гарячої лінії росіяни зможуть дізнатися, чи живі їхні родичі. Також рідні зможуть відправити військовим коротке повідомлення.

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Від сьогодні з 19:00! Для всіх, у кого десь на Українській землі загубився російський солдат,

– сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Номери гарячої лінії

380894201860,

380894201861,

380894201862.

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