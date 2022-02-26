За номером гарячої лінії росіяни зможуть дізнатися, чи живі їхні родичі. Також рідні зможуть відправити військовим коротке повідомлення.
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Від сьогодні з 19:00! Для всіх, у кого десь на Українській землі загубився російський солдат,
– сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Номери гарячої лінії
- 380894201860,
- 380894201861,
- 380894201862.
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