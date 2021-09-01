Довольны ли украинцы своей зарплатой
Сайт по поиску работы Jooble провел опрос среди украинцев о том, устраивает ли их заработная плата и хотят ли они, чтобы ее повысили.
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Так, большая часть респондентов, а именно 42,4% ответили, что довольно давно не получали повышения заработной платы, в то время, как 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась. 21,7% получили повышение заработной платы недавно и 12% опрошенных – при переходе на новое место работы.
74,1% опрошенных Jooble специалистов отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы, часть из них отметила, что пока не видит пути повышения заработной платы. В то же время 23,6% ответили, что им хватает их зарплаты, но хотелось бы лучше. Полностью довольны своей заработной платой только 2,3% специалистов,
– отмечают в компании.
В ближайшие пол года просить своих работодателей о повышении заработной платы планирует большая часть респондентов – 53,6%. Их мотивирует просить о повышении зарплаты (по порядку убывания): инфляция, повышение средней заработной платы по рынку, поднятие собственной квалификации и длительное время работы на одном месте.
Чтобы поднять себе заработную плату, большинство опрошенных специалистов – 34,3% – выбрала бы найти новое место работы с более высокой заработной платой (без разговора с нынешним работодателем о повышении), а 33,2% предпочли бы найти новое место работы с более высокой заработной платой и потом поговорить с нынешним работодателем о повышении,
– сказано в результатах опроса.
32,5% опрошенных были бы готовы попросить повышения заработной платы у нынешнего работодателя и быть готовыми к возможному отказу и увольнению.
Кроме того, 72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если заработную плату не повысят. Если говорить о том, каким процентом повышения заработной платы опрошенные были бы довольны, то мнения разделились – 52,7% специалистов были бы довольны повышением на 40%+. Следующим наиболее распространенным ответом в 33,6% случаев стало удовлетворение повышением заработной платы на 20-30%.
63,8% респондентов не были бы довольны нематериальным поощрением (оплата компанией обучения, оплачиваемая путевка на отдых, другие возможности поощрения) вместо повышения материального, а 36,2% специалистов это бы устроило.
Самая большая зарплата в Киеве и Одесской области, а наименьшая в Житомирской и Херсонской областях / Фото Pixabay
Сколько зарабатывают украинцы
По сравнению с 2020 годом за год средняя зарплата выросла на 21,5%. В 2020 году она составляла 11 591 гривну.
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Екатерина Окунская, исполнительный директор кадрового портала grc.ua, рассказывает, что самая высокая заработная плата августа 2021 в Украине у специалистов из сферы ИТ. Наименьшая средняя заработная плата административного персонала и специалистов категории "бухгалтерия, финансы предприятия, управленческий учет" – 11, 2 тысячи гривен.
Средняя предлагаемая заработная плата по категориям:
- Продажи – 17 000 грн
- Информационные технологии, интернет, телеком – 55 400 грн
- Банки, инвестиции, лизинг – 18 100 грн
- Рабочий персонал – 13 200 грн
- Транспорт, логистика – 14 800 грн
- Маркетинг, реклама, PR – 17 700 грн
- Медицина, фармацевтика – 15 700 грн
- Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия – 11 200 грн
- Туризм, Гостиницы, Рестораны – 12 900 грн
- Строительство, недвижимость – 31 300 грн
- Производство, сельское хозяйство – 24 200 грн
- Наука, образование – 14 100 грн
- Автомобильный бизнес – 17 700 грн
- Юристы – 29 000 грн
- Высший менеджмент – 41 200 грн
- Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты – 20 600 грн
- Страхование – 17 700 грн
- Государственная служба, некоммерческие организации – 31 000 грн
Разрыв между желаниями соискателей и предложениями работодателей зависит от отрасли. Так, например, 60% вакансий категории "Продажи" предлагают оклад от 10 до 20 тысяч гривен, пожелание 50% претендентов категории совпадает с этим предложением. А вот 44% специалистов категории "маркетинг, реклама, PR" хотели бы получать от 10,8 до 21,7 тысячи гривен, но предложение работодателей гораздо ниже – 75% вакансий категории предлагает от 9,4 до 18,4 тысячи гривен,
– говорит Окунская.
Она добавила, что в среднем по Украине, разрыв между ожиданиями работодателей и ценовым предложением работодателей составляет около 7%.
Если говорить о средней зарплате в региональном разрезе, то традиционно, самая высокая средняя зарплата в Киеве – чуть более 34 тысяч. А вот минимальный средний оклад в августе 2021 был в Херсонской области – 9 600 гривен.
Средняя заработная плата указана в актуальных вакансиях:
- Киев – 34 700 грн
- Одесская область – 26 200 грн
- Черновицкая область – 22 000 грн
- Николаевская область – 21 700 грн
- Львовская область – 18 000 грн
- Харьковская область – 17 700 грн
- Волынская область – 16 800 грн
- Ровенская область – 16 500 грн
- Днепропетровская область – 16 400 грн
- Ивано-Франковская область – 16 000 грн
- Закарпатская область – 15 500 грн
- Хмельницкая область – 13 200 грн
- Кировоградская область – 14 100 грн
- Запорожская область – 14 000 грн
- Тернопольская область – 13 800 грн
- Донецкая область – 13 000 грн
- Полтавская область – 13 000 грн
- Луганская область – 12 000 грн
- Черниговская область – 11 900 грн
- Черкасская область – 11 500 грн
- Сумская область – 11 400 грн
- Винницкая область – 11 200 грн
- Киевская область – 10 900 грн
- Житомирская область – 10 800 грн
- Херсонская область – 9 600 грн