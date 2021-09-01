Чи задоволені українці своєю зарплатнею

Сайт із пошуку роботи Jooble провів опитування серед українців про те, чи влаштовує їх заробітна плата та чи хочуть вони, щоб її підвищили.

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Так, більша частина респондентів, а саме 42,4%, відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, у той час, як 23,9% опитаних навіть не пам’ятають, коли їхня зарплата підвищувалась. 21,7% отримали підвищення заробітної плати нещодавно та 12% опитаних – при переході на нове місце роботи.

74,1% опитаних Jooble спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати, частина з них зазначила, що поки не бачить шляху підвищення заробітної плати. В той самий час 23,6% відповіли, що їм вистачає їхньої зарплати, але хотілося б краще. Повністю задоволені своєю заробітною платою тільки 2,3% спеціалістів,

– зазначають у компанії.

У найближчі пів року просити своїх роботодавців про підвищення заробітної плати планує більша частина респондентів – 53,6%. Їх мотивує просити про підвищення зарплати (за порядком спадання): інфляція, підвищення середньої заробітної плати по ринку, підняття власної кваліфікації та тривалий час роботи на одному місці.

Щоб підняти собі заробітну плату більшість опитаних спеціалістів – 34,3% – обрала б знайти нове місце роботи з вищою заробітною платою (без розмови з нинішнім роботодавцем про підвищення), а 33,2% вважали б за краще знайти нове місце роботи з вищою заробітною платою та потім поговорити з нинішнім роботодавцем про підвищення,

– сказано у результатах опитування.

32,5% опитаних були б готові попросити підвищення заробітної плати у нинішнього роботодавця та бути готовими до можливої відмови та звільнення.

Окрім того, 72,6% українських спеціалістів готові звільнитись, якщо заробітну плату не підвищать. Якщо говорити про те, яким відсотком підвищення заробітної плати опитані були б задоволені, то думки розділились – 52,7% фахівців були б задоволені підвищенням на 40%+. Наступною найбільш розповсюдженою відповіддю у 33,6% випадків стало задоволення підвищенням заробітної плати на 20-30%.

63,8% респондентів не були б задоволені нематеріальним заохоченням (оплата компанією навчання, оплачувана путівка на відпочинок, інші можливості заохочення) замість матеріального підвищення, а 36,2% спеціалістів це б влаштувало.

Найбільша зарплата у Києві та Одеській області, а найменша у Житомирській та Херсонській областях / Фото Pixabay

Скільки заробляють українці

У порівнянні з 2020 роком за рік середня зарплата зросла на 21,5%. У 2020 році вона становила 11 591 гривню.

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Катерина Окунська, виконавчий директор кадрового порталу grc.ua, розповідає, що найвища заробітна плата серпня 2021 в Україні у фахівців зі сфери ІТ. Найменша середня заробітна плата у адміністративного персоналу та фахівців категорії "бухгалтерія, фінанси підприємства, управлінський облік" – 11, 2 тисячі гривень.

Середня пропонована заробітна плата по категоріях:

Продажі – 17 000 грн

Інформаційні технології, інтернет, телеком – 55 400 грн

Банки, інвестиції, лізинг – 18 100 грн

Робітничий персонал – 13 200 грн

Транспорт, логістика – 14 800 грн

Маркетинг, реклама, PR – 17 700 грн

Медицина, фармацевтика – 15 700 грн

Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства – 11 200 грн

Туризм, готелі, ресторани – 12 900 грн

Будівництво, нерухомість – 31 300 грн

Виробництво, сільське господарство – 24 200 грн

Наука, освіта – 14 100 грн

Автомобільний бізнес – 17 700 грн

Юристи – 29 000 грн

Вищий менеджмент – 41 200 грн

Спортивні клуби, фітнес, салони краси – 20 600 грн

Страхування – 17 700 грн

Державна служба, некомерційні організації – 31 000 грн

Розрив між бажаннями шукачів та пропозиціями роботодавців залежить від галузі. Так, наприклад, 60% вакансій категорії "Продажі" пропонують оклад від 10 до 20 тисяч гривень, побажання 50% претендентів категорії збігається з цією пропозицією. А от 44% фахівців категорії "маркетинг, реклама, PR" хотіли б отримувати від 10,8 до 21,7 тисячі гривень, але пропозиція роботодавців набагато нижче – 75% вакансій категорії пропонує від 9,4 до 18,4 тисячі гривень,

– каже Окуньска.

Вона додала, що в середньому по Україні, розрив між очікуваннями роботодавців та ціновою пропозицією роботодавців становить близько 7%.

Якщо говорити про середню зарплатню в регіональному розрізі, то традиційно, найвища середня зарплатня в Києві – трохи понад 34 тисячі. А от мінімальний середній оклад в серпні 2021 був в Херсонській області – 9 600 гривень.

Середня заробітна плата вказана в актуальних вакансіях: