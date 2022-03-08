Мэр пожелал всем мира и заверил, что Украина обязательно победит! А потом они полностью восстановят все, что разрушили оккупанты в Харькове.

Важно Оккупанты массово рассылают угрозы руководителям городов и областей

Мы обязательно победим… Сегодня с вами мы сражаемся за нашу свободу, за свободу наших детей. Я вам обещаю: мы восстановим город и будем вместе жить в самом лучшем, красивом, мирном городе Харькове, – сказал Игорь Терехов.

Ранее Терехов отмечал, что оккупанты предлагали ему сдать Харьков. Но он решительно отказался.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!