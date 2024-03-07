Как убеждают расследователи, харьковский завод знал, где именно будут установлены эти станции. В свою очередь народный избранник от "Слуги народа" утверждает, что к продаже не имеет никакого отношения.

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Продажа станций в Крым

С 2021 года в Крыму заработала и увеличивалась сеть электрозарядных станций под брендом DriveEnergy. На этих зарядных станциях прямо написано "Сделано в Украине". Журналисты подозревают, что эти станции произведены на харьковском заводе Autoenterprise.

Станции украинского производства работают в Крыму / "Схемы"

В то же время этот бизнес связан с депутатом Александром Куницким. Журналисты получили документы, подтверждающие, что он был глубоко интегрирован в холдинг – в том числе был на руководящих должностях.

После своего избрания в Раду Куницкий сделал официального владельца Autoenterprise Дмитрия Никонова своим помощником, а свою депутатскую приемную разместил непосредственно на харьковском заводе.

Autoenterprise подтвердило, что в свое время поставляло зарядные станции России. Ранее фирма "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise поставляла станции даже российской государственной структуре – холдинга "россети". В то же время по словам владельцев, поставки в Крым не было. Сам же Куницкий говорит, что не имеет никакого отношения к продажам на оккупированный полуостров.

Как отмечают журналисты, крымский предприниматель Руслан Девлечаев в 2021 году подписал контракт о поставках электрозарядных станций с Autoenterprise. В то же время источники в предприятии сказали расследователям, что в контрактах с россиянами сознательно убрали упоминание о Крыме, оставив просто "Южный округ России". Это позволили перевезти украинские станции на оккупированный полуостров.

Договор, который заключило Autoenterprise с крымским предпринимателем / "Схемы"

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