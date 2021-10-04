В сюжете проекта "Делаем украинское", запуск которого компания Метинвест приурочила к своему пятнадцатилетию, спортсмен поделился своей историей.

Мы с ребятами, с моими друзьями, ездим по школам в маленькие городки и показываем фристайл, показываем данки, играем вместе с ними, общаемся и заряжаем их (школьников – 24 канал) на новые достижения. Поездки по школам – это вообще не про деньги. Мы все вместе продвигаем украинское баскетбольное движение такими мероприятиями, YouTube-сходками, турнирами, ивентами. Мы делаем украинское,

– сказал украинский спортсмен.

Один из самых известных украинских баскетболистов в мире, рассказал, что свой YouTube-канал он завел не для монетизации, а для того, чтобы популяризировать баскетбол среди молодых украинцев. Он стремится собственным примером способствовать тому, чтобы в нашей стране становилось больше чемпионов.

Видеопроект "делаем украинское" компании Метинвест – это сериал об украинцах, которые, создавая что-то уникальное, прославляют нашу страну за рубежом. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, а также архитектора Сергея Махно.

Металлургическая отрасль и горное дело является одной из ключевых сфер экономики Украины, сообщает сайт Метинвеста, посвященный 15-летию компании. За эти годы Группа компаний Метинвест заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Инвестиции компании в работу своих предприятий за этот период составили 10 млрд долларов, а в развитие украинских городов – 2,5 млрд гривен. Всего на предприятиях Метинвеста работают более 80 тысяч сотрудников.