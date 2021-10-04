В сюжеті проєкту "Робимо українське", запуск якого компанія Метінвест приурочила до свого п'ятнадцятиріччя, спортсмен поділився своєю історією.

Ми з хлопцями, з моїми друзями, їздимо по школах в маленькі містечка і показуємо фрістайл, показуємо данки, граємо разом з ними, спілкуємося і заряджаємо їх (школярів – 24 канал) на нові досягнення. Поїздки школами – це взагалі не про гроші. Ми всі разом просуваємо український баскетбольний рух такими заходами, YouTube-сходками, турнірами, івентами. Ми робимо українське,

– сказав український спортсмен.

Один з найвідоміших українських баскетболістів у світі, розповів, що свій YouTube-канал він завів не для монетизації, а для того, щоб популяризувати баскетбол серед молодих українців. Він прагне власним прикладом сприяти тому, щоб у нашій країні ставало більше чемпіонів.

Відеопроєкт "Робимо українське" компанії Метінвест – це серіал про українців, які, створюючи щось унікальне, прославляють нашу країну за кордоном. Раніше в рамках проєкту були розказані історії генерального директора Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрія Халпахчі, чемпіона світу з вищого пілотажу Тимура Фаткулліна, винахідників Максима Гавриленка та Євгена Еріка, а також архітектора Сергія Махна.

Металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України, повідомляє сайт Метінвесту, присвячений 15-річчю компанії. За ці роки Група компаній Метінвест заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Інвестиції компанії у роботу своїх підприємств за цей період склали 10 млрд доларів, а у розвиток українських міст – 2,5 млрд гривень. Всього на підприємствах Метінвесту працюють понад 80 тисяч співробітників.