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      Заробитчане часто не могут воспользоваться высокими стандартами жизни других стран, – Махинько

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      Заробитчане часто не могут воспользоваться высокими стандартами жизни других стран, – Махинько

      В глазах польских работодателей они стоят на более низкой ступени, нежели поляки, им предлагают меньшую оплату труда.

      Несмотря на то, что качество жизни за рубежом намного выше, чем в Украине, украинские трудовые мигранты далеко не всегда могут воспользоваться высокими стандартами. В глазах польских работодателей они стоят на более низкой ступени, нежели поляки. Часто им предлагают меньшую оплату труда. Такое мнение 112.ua выразил глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько (профсоюз защищает права трудовых мигрантов в Польше, где работает больше всего уехавших на заработки украинцев) в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

      Это происходит потому, что польские работодатели обоснованно считают, что украинским трудовым мигрантам, не имеющим денег, некуда деваться и у них нет возможностей защитить свои права,
      – считает Махинько.

      Глава профсоюза "Трудовая солидарность" рассказал, что часто в Польше с украинцами заключают так называемые "мусорные" договора. Они дают огромную власть работодателя над человеком и не содержат описания прав работника-мигранта.

      "Например, может быть предусмотрен штраф, если человек не отработает весь срок, о котором договорился с нанимателем. Не подписывать договор украинцы просто не могут: их ставят в условия, когда они вынуждены либо поставить свою подпись и принять условия работодателя, либо же не солоно хлебавши и потратив немалую сумму на переезд, возвращаться домой. Трудовая инспекция в Польше вовсе не горит желанием защищать украинских мигрантов: немало случаев, когда работодатели не выплачивают им вознаграждение за работу в часы, превышающие норму, на выходных. При этом пожаловаться украинцам некуда. Ведь согласно мусорным договорам, работник в законодательном поле – вовсе не работник", – отмечает Махинько.

      Глава профсоюза подчеркивает, что для простого украинца возможностей отстоять свои права в Польше практически нет. Очень часто трудовые мигранты, оставшись без денег и не имея финансовой подушки, чтобы какое-то время находиться в чужой стране, бросают все и попросту убегают домой в Украину. У них нет нескольких лет на ожидание результатов рассмотрения их жалоб в польские органы, которые работают, как правило, невероятно медленно.

      Больше всего нарушений прав работников в Польше бывает в сфере строительства и грузоперевозок.

      В Польше, наравне с такими нарушениями, как штраф за преждевременное увольнение или отказ работодателя платить за внеурочные часы, имели место и вовсе вопиющие факты нарушения прав украинских трудовых мигрантов. Немалого резонанса наделала история с украинским мигрантом, который почувствовал недомогание. Его работодатель не оказала ему помощь, а поручила вывезти в лес, где человек умер. "Такой трагичный случай с летальным исходом пока был только один, но немало случаев, когда работник получил травму, сломал руку или ногу, и польский работодатель его попросту выбрасывает на улицу. Конечно же, чаще всего подобное происходит с нелегальными мигрантами. У нас было обращение от человека, которого по поручению работодателя украинцы, которые работали вместе с ним, вывезли на автобусную остановку и оставили там с поломанной ногой", – сказал Махинько.

      Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Заробитчане
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