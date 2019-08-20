Заробітчани переважно не можуть скористатися високими стандартами життя інших країн, – Махинько

В очах польських роботодавців вони стоять на нижчому щаблі, ніж поляки, їм пропонують меншу оплату праці.

Незважаючи на те, що якість життя за кордоном набагато вища, ніж в Україні, українські трудові мігранти далеко не завжди можуть скористатися високими стандартами. В очах польських роботодавців вони стоять на нижчому щаблі, ніж поляки. Часто їм пропонують меншу оплату праці. Таку думку 112.ua висловив голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько (профспілка захищає права трудових мігрантів у Польщі, де працює найбільше тих, хто виїхав на заробітки українців) у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

Це відбувається, бо польські працедавці обґрунтовано вважають, що українським трудовим мігрантам, які не мають грошей, нема куди діватися і у них немає можливостей захистити свої права,

– вважає Махинько.

Голова профспілки "Трудова солідарність" розповів, що часто в Польщі з українцями укладають так звані "сміттєві" угоди. Вони дають величезну владу над людиною роботодавцю і не містять опису прав працівника-мігранта.

"Наприклад, може бути передбачений штраф, якщо людина не відпрацює весь строк, про який домовився з наймачем. Не підписувати договір українці просто не можуть: їх ставлять в умови, коли вони змушені або поставити свій підпис і прийняти умови роботодавця, або ж, спіймавши облизня і витративши чималу суму на переїзд, повертатися додому. Трудова інспекція у Польщі зовсім не горить бажанням захищати українських мігрантів: чимало випадків, коли роботодавці не виплачують їм винагороду за роботу в години, що перевищують норму, на вихідних. При цьому поскаржитися українцям нікуди. Адже згідно зі сміттєвими угодами, працівник у законодавчому полі – зовсім не працівник", – зазначає Махинько.

Голова профспілки підкреслює, що для простого українця можливостей відстояти свої права у Польщі практично немає. Дуже часто трудові мігранти, залишившись без грошей і не маючи фінансової подушки, щоб якийсь час перебувати в чужій країні, кидають все і просто тікають додому в Україну. У них немає кількох років на очікування результатів розгляду їх скарг у польських органах, які працюють, як правило, неймовірно повільно.

Найбільше порушень прав працівників у Польщі буває в сфері будівництва та вантажоперевезень.

У Польщі, нарівні з такими порушеннями, як штраф за передчасне звільнення або відмова роботодавця платити за позаурочні години, мали місце і зовсім кричущі факти порушення прав українських трудових мігрантів. Чималого резонансу наробила історія з українським мігрантом, який відчув нездужання. Його роботодавець не надав йому допомогу, а доручив вивезти в ліс, де чоловік помер. "Такий трагічний випадок з летальним результатом поки був тільки один, але чимало випадків, коли працівник отримав травму, зламав руку або ногу, і польський роботодавець його просто викидає на вулицю. Звичайно ж, найчастіше подібне відбувається з нелегальними мігрантами. У нас було звернення від людини, яку за дорученням роботодавця українці, які працювали разом з ним, вивезли на автобусну зупинку і залишили там з поламаною ногою", – сказав Махинько.

Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.