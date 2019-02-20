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      Заробитчане переориентируются с Польши на Германию и это активизировало мошенников, – СМИ

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      Заробитчане
      Заробитчане / 5.ua

      Для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.

      Специалисты предостерегают, что запланированные упрощения в получении немецкой трудовой визы еще в процессе. При этом, спрос на работу в Германии активизировал деятельность мошенников, сообщает "5 канал".

      Так, по информации канала, распространение получили мошеннические схемы: посредники предлагают украинцам работать по польской визе, часто в ход идут даже липовые заграничные командировки, или даже поддельные паспорта граждан ЕС. При этом мошенники уверяют, что это легально.

      Однако на практике такие схемы оборачиваются для работников большими неприятностями.

      Так, по словам председателя профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Мохинько, для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.

      "Если, например, нелегальный рабочий-украинец возвращается из Германии, его на границе с Германией и Польшей встречают немецкие пограничники, которые проверяют и выясняют, где и как человек работал в Германии. Если подтверждается факт нелегальной деятельности, то таких людей задерживают и штрафуют почти на всю сумму денег, которая обнаруживается у человека. И человеку оставляют там 100-150 евро только чтобы доехать домой", – пояснил Мохинько.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заробитчане Мошенничество
      Источник: 24 Канал
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