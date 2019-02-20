Заробітчани переорієнтовуються з Польщі на Німеччину і це активізувало діяльність шахраїв, – ЗМІ

Для українських громадян існує великий ризик втрати заробленого.

Фахівці застерігають, що заплановані спрощення в отриманні німецької трудової візи ще в процесі. При цьому, попит на роботу в Німеччині активізував діяльність шахраїв, повідомляє "5 канал".

Так, за інформацією каналу, поширення набули шахрайські схеми: посередники пропонують українцям працювати по польській візі, часто в хід йдуть навіть липові закордонні відрядження, або навіть підроблені паспорти громадян ЄС. При цьому шахраї запевняють, що це легально.

Однак, на практиці такі схеми обертаються для працівників великими неприємностями.

Так, за словами, голови профспілки "Трудова солідарність", Віталія Мохінько, для українських громадян існує великий ризик втрати заробленого.

"Якщо, наприклад, нелегальний робітник-українець повертається з Німеччини, його на кордоні з Німеччиною і Польщею зустрічають німецькі прикордонники, які перевіряють, і з'ясовують, де і як людина працювала в Німеччині. Якщо підтверджується факт нелегальної діяльності, то таких людей затримують і штрафують майже на всю суму грошей, які виявляються у людини. І людині залишають там 100-150 євро тільки щоб доїхати додому", – пояснив Мохінько.