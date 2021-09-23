Заробитчане, которые вернулись в Украину, говорят: при наличии страховки очередь к профильным врачам может растянуться минимум на несколько месяцев. Ни один работодатель заробитчанина не будет ждать, а за время такого "простоя" придется еще и немало заплатить.

На практике получается, что медобслуживание ты можешь ждать месяцами, чтобы якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но если ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить,

– жалуется Андрей Зеланс, блогер и заробитчанин.

Риски заболеть значительно возрастают из-за ненадлежащих условий проживания, экономии на питании и медицине. Эксперты предостерегают: недобросовестные работодатели пользуются вновь прибывшими заробитчанами, ведь они без опыта и поспешно соглашаются на любые условия. На неофициально трудоустроенных максимально экономят.

Первое, на чем экономит работодатель, это на налогах – если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше – условия труда – спецодежду, помещения: если это склад, то он может быть неотапливаемым. Работать при температуре +3 градуса – это не комфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка,

– отметил управляющий партнер рекрутингового агентства Виталий Михайлов.