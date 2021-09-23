Заробітчани, які повернулись в Україну, кажуть: за наявності страховки черга до профільних лікарів може розтягнутися щонайменше на кілька місяців. Жоден роботодавець працівника не очікуватиме, а за час такого "простою" доведеться ще й чимало заплатити.

На практиці виходить, що медобслуговування ти можеш чекати місяцями, нібито отримати це медобслуговування безкоштовно. Однак страховку ти платиш щомісяця. За фактом виходить, що медобслуговування безкоштовне, але коли ти не отримуєш його вчасно, ти змушений за нього платити,

– скаржиться Андрій Зеланс, блогер і заробітчанин.

Ризики захворіти значно зростають через неналежні умови проживання, економію на харчуванні та медицині. Експерти застерігають: недобросовісні роботодавці користуються новоприбулими заробітчанами, адже вони без досвіду і поспіхом погоджуються на будь-які умови. На неофіційно працевлаштованих максимально економлять.

Перше, на чому економить роботодавець, це на податках – якщо він не оформляє людину, то, відповідно, не платить податків. А більше – умови праці – спецодяг, приміщення: якщо це склад, то він може бути неопалюваний. Працювати при температурі +3 градуси – це не комфортно. Знову ж таки: житло, харчування, медична страховка, – наголосив керуючий партнер рекрутингової агенції Віталій Михайлов.