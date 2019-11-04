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      Зарплату госслужащим переведут в безналичную форму

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      Правительство решило перевести зарплаты госслужащим в безналичную форму
      Правительство решило перевести зарплаты госслужащим в безналичную форму / segodnya.ua

      Правительство приняло решение перевести зарплаты сотрудников органов власти в безналичную форму. Сейчас около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

      Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей фейсбук-странице.

      Следует знать: Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился

      По его словам, это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры.

      Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя,
      – отметил Дубилет.

      Он добавил, что 60 миллионов гривен в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными.


      Где в Украине самая большая средняя зарплата / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Наличные Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Зарплата
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