Зарплату госслужащим переведут в безналичную форму

Правительство приняло решение перевести зарплаты сотрудников органов власти в безналичную форму. Сейчас около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей фейсбук-странице.

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По его словам, это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры.

Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя,

– отметил Дубилет.

Он добавил, что 60 миллионов гривен в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными.



Где в Украине самая большая средняя зарплата / инфографика 24 канала