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      Зарплату держслужбовцям переведуть у безготівкову форму

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      Уряд вирішив перевести зарплати держслужбовцям у безготівкову форму
      Уряд вирішив перевести зарплати держслужбовцям у безготівкову форму / segodnya.ua

      Уряд приийняв рішення перевести зарплати співробітникам органів влади у безготівкову форму. Зараз близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок.

      Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй фейсбук-сторінці.

      Варто знати: Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

      За його словами, це питання не лише заощадження державних коштів, а й елементарної фінансової культури.

      Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе,
      – наголосив Дубілет.

      Він додав, що 60 мільйонів гривень на рік витрачають центральні органи влади і обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою.


      Де в Україні найбільша середня зарплата / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Зарплата Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Готівка
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