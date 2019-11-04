Зарплату держслужбовцям переведуть у безготівкову форму
Уряд приийняв рішення перевести зарплати співробітникам органів влади у безготівкову форму. Зараз близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй фейсбук-сторінці.
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За його словами, це питання не лише заощадження державних коштів, а й елементарної фінансової культури.
Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе,
– наголосив Дубілет.
Він додав, що 60 мільйонів гривень на рік витрачають центральні органи влади і обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою.
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