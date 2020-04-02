Зарплату работникам малого бизнеса из-за карантина будет выплачивать государство: как получить
Государство поможет малым и средним предприятиям, которые приостановили свою работу на время карантина, выплачивать зарплаты работникам. Право на помощь имеют застрахованные и официально трудоустроенные лица.
Соответствующая помощь предусмотрена законом №3275, который Верховная Рада приняла 30 марта, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Этот закон вводит понятие "частичной безработицы на период карантина для предотвращения распространения коронавируса".
Государство готово выплачивать средства тем работодателям, работники которых стали "частично безработными". Для этого работодателю нужно обратиться в центр занятости по месту своей регистрации и подать такие документы:
- заявление (в произвольной форме);
- копию приказа, где указана дата начала остановки (сокращения) производства и перечень карантинных мероприятий;
- сведения о работниках, которые имеют право на пособие по частичной безработице;
- справку об отсутствии задолженности по выплате зарплаты и уплате ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.
Право на помощь по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения,
– добавили в Минэкономики.
Согласно этому закону, размер государственной помощи по частичной безработице должен составить до 2/3 оклада за каждый час, который сократили работнику. Однако она не может превышать размер прожиточного минимума (2 102 гривны в месяц).
Сколько украинцев потеряли работу из-за карантина? Из-за карантина, который в Украине ввели для педотвращения распространения коронавируса, работу потеряли около 500-700 тысяч людей.
Однако Кабинет Министров сейчас разрабатывает программу создания новых рабочих мест. В первую очередь планируют трудоустроить тех, кто приехал из-за границы, и людей, которые потеряли работу во время карантина. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что люди нужны для ремонта дорог, мощения тротуаров и уборки территории.
Как карантин повлиял на финансы украинцев / Инфографика 24 канала
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