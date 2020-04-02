Зарплату работникам малого бизнеса из-за карантина будет выплачивать государство: как получить

Государство поможет малым и средним предприятиям, которые приостановили свою работу на время карантина, выплачивать зарплаты работникам. Право на помощь имеют застрахованные и официально трудоустроенные лица.

Соответствующая помощь предусмотрена законом №3275, который Верховная Рада приняла 30 марта, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Этот закон вводит понятие "частичной безработицы на период карантина для предотвращения распространения коронавируса".

Государство готово выплачивать средства тем работодателям, работники которых стали "частично безработными". Для этого работодателю нужно обратиться в центр занятости по месту своей регистрации и подать такие документы:

заявление (в произвольной форме);

копию приказа, где указана дата начала остановки (сокращения) производства и перечень карантинных мероприятий;

сведения о работниках, которые имеют право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате зарплаты и уплате ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Право на помощь по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения,

– добавили в Минэкономики.

Согласно этому закону, размер государственной помощи по частичной безработице должен составить до 2/3 оклада за каждый час, который сократили работнику. Однако она не может превышать размер прожиточного минимума (2 102 гривны в месяц).

Сколько украинцев потеряли работу из-за карантина? Из-за карантина, который в Украине ввели для педотвращения распространения коронавируса, работу потеряли около 500-700 тысяч людей.



Однако Кабинет Министров сейчас разрабатывает программу создания новых рабочих мест. В первую очередь планируют трудоустроить тех, кто приехал из-за границы, и людей, которые потеряли работу во время карантина. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что люди нужны для ремонта дорог, мощения тротуаров и уборки территории.



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