Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Такое решение, по его словам, было принято после детального анализа обращений врачей и медицинских работников о проблемах выплаты повышенной заработной платы.

Эти медучреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Такое финансирование будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий,

– отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что эти полгода должны пойти на решение операционных проблем и оптимизации процессов управления в больнице. В то же время Тимошенко отметил, что медучреждение, которое декларирует потребность в государственной помощи, будет верифицироваться Минздравом, а Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую заработную плату.

"Чтобы было четкое понимание, куда были потрачены средства, и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он также добавил, что уже начались и будут продолжаться проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку. Что касается руководителей, которые решат таким образом сэкономить бюджет больницы, будут инициироваться кадровые решения.

Кирилл Тимошенко также напомнил, что в 2022 году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн по сравнению с 2021 годом и составляет более 157 млрд грн.

Напомним, ранее Тимошенко призвал врачей и медицинских работников, которым не повысили зарплату или заставляют перейти на неполную ставку, сообщать ему о таких фактах.